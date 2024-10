Lazio Women, la Fiorentina prima della sosta: le riflessioni di Grassadonia

Settima giornata di campionato, l’ultima prima della sosta forzata per lasciare spazio alle Nazionali. La Lazio Women sarà impegnata con la Fiorentina al Viola Park, il calcio d’inizio è in programma alle 15 di sabato 19 ottobre. Un altro banco di prova per le biancocelesti, reduci da un pareggio a reti bianche contro il Napoli. Prestazione positiva, ma tante le occasioni sprecate. La squadra crea, ma non finalizza. Un problema che le capitoline si portano avanti dalla passata stagione e che persiste nonostante siano cambiati, in parte, anche gli interpreti. È un aspetto su cui il tecnico, Gianluca Grassadonia, insiste particolarmente, ma non è certo l’unico.

La classifica non rende giustizia al lavoro fatto finora, ma per guadagnare punti e risalire posizioni in graduatoria serve vincere. È questo l’obiettivo che Piemonte e compagne intendono centrare a Firenze. L’attaccante ha recuperato, il problema al ginocchio è ormai alle spalle e sarà disponibile per la gara. Se partirà o meno dall’inizio si saprà domani, l’allenatore si riserva qualche ora ancora per decidere e lo stesso vale per le altre compagne reduci da infortuni.

La gara sarà diretta da Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Mario Pinna e Antonino Junior Palla. Il quarto ufficiale sarà Pasquale Mozzillo.

