Lazio Women, la Morace suona la carica: "Ritorniamo in campo più concentrate che mai" - FT

Ravenna Women, Roma Calcio Femminile, Vicenza Calcio Femminile e Tavagnacco Femminile. Queste sono le avversarie che separano la Lazio Women dalla Serie A. Quattro sfide per realizzare il sogno. Le biancocelesti sono a un passo dal raggiungere l'obiettivo, ma per farlo devono mantenere alta la concentrazione. Dopo questa settimana di stop, utilizzata per ricaricare le batterie, la coach Carolina Morace ha motivato le sue ragazze tramite un post su Instagram: "Dopo un weekend di riposo fisico e mentale, ritorniamo in campo più concentrate che mai sul nostro obiettivo. 4 partite, 4 finali".