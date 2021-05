Lazio Women, la partita con il Vicenza in Tv: ecco dove vederla

La Lazio Women ha già archiviato la pratica Serie A, ma non si vuole accontentare e ora cerca il primo posto. Mancano due giornate al termine del campionato e i punti di distacco dal Pomigliano, attualmente in testa alla classifica, sono solo due. Questo weekend le ragazze di Carolina Morace affronteranno il Vicenza che cerca la salvezza in extremis. La partita si giocherà domenica 16 maggio alle 14:00 nella cornice del Menti, stadio utilizzato dalla squadra maschile e che verrà utilizzato per la prima volta dalla sezione femminile biancorossa. Il match sarà disponibile per i tifosi in Tv su TIMVISION e in streaming sul sito della FIGC.

