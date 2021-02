Lazio Women, Labate: "Vogliamo vincere il campionato. Sulla Morace..."

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Camilla Labate, calciatrice della Lazio Women, ha parlato così delle ambizioni della squadra e non solo: " Mi sono trovata sin da subito alla grande con la squadra. Sono veramente felice di indossare la maglia che amo sin da quando sono bambina, non potrei chiedere di meglio. Il massimo, ovviamente, sarebbe giocare con la Lazio in Serie A. Il 71? È il mio numero di maglia e non l’ho scelto a caso. Questo campionato è molto competitivo, le altre squadre in corsa per la promozione nella massima serie sono tutte molto organizzate. A mio modo di vedere, siamo più forti. La vittoria di ieri nel derby è stata fondamentale per farci rialzare dopo quest’ultima serie di pareggi consecutivi. Ci attende uno scontro diretto importante con la Riozzese e dobbiamo prepararci sin da subito per vincere questa partita.

AMBIZIONI - "Vogliamo vincere il campionato e dobbiamo sempre scendere in campo per vincere. Lo spogliatoio è molto felice di avere come allenatrice Carolina Morace: da lei possiamo solo imparare tantissimo e mettere in pratica il suo lavoro sul campo. Da quando è arrivata stiamo producendo un calcio molto più propositivo. In ogni allenamento la Morace ci insegna qualcosa di nuovo e, soprattutto, ci stiamo divertendo​​​​​​​ ".

Lazio, Radu operato questa mattina: i tempi di recupero

Lazio - Samp, scelto l'arbitro della sfida: i precedenti

TORNA ALLA HOME PAGE