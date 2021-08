Lazio Women, oggi la presentazione del calendario di Serie A femminile

La Serie A femminile è pronta a riaprire i battenti. Oggi alle 13:30, riporta la rassegna stampa di Radiosei, verrà stilato il calendario della prossima stagione che prenderà il via il 28 agosto. Da quest'anno anche la Lazio Women farà parte delle squadre della massima serie grazie alla promozione conquistata dalle ragazze di Carolina Morace l'anno scorso. Sarà un'annata importante visto che sarà preparatoria per il 2022/2023 in cui il calcio femminile diventerà a tutti gli effetti professionistico. Tutte le settimane una gara verrà trasmessa in chiaro su La7 mentre le altre saranno tutte in streaming su TimVision.