Lazio Women, Oliviero cita la squadra di Baroni: "Ci stanno insegnando..."

Al triplice fischio di Juventus - Lazio Women, ai microfoni ufficiali del club, Elisabetta Oliviero ha commentato a caldo la sconfitta. Queste le parole della biancoceleste: "Posso dire soltanto che sono orgogliosa e siamo orgogliose della squadra che siamo e della reazione che abbiamo avuto. Abbiamo trovato il gol e al contrario di chi dice che questa è una squadra che non segna, noi possiamo fare tutto unite e lo dimostreremo da qui alla fine. Non ci sarà nessuno che dovrà niente da solo, è la squadra per il singolo ed è per questo che in tante riusciamo a avere dei risultati a livello personale. La squadra sta bene e ha degli obiettivi in testa e ci divertiamo insieme, questo è quello che si vede da fuori”.

“Ci portiamo via la reazione, stiamo dando tutto partendo dalla parte del cuore alle cose più tattiche. Noi ci stringiamo tutti, lavoriamo insieme ed è per questo che giochiamo insieme. Ci tengo a dare una parola a chi sta giocando meno come Castiello e Pittaccio, insieme riusciamo a raccogliere per la Lazio”.

“È un anno particolare, i maschi ci stanno dimostrando cosa vuol dire l’unione e la coesione. La Lazio è una famiglia, qui tutti lavorano per l’altro e stiamo cercando di fare del nostro meglio per questo ambiente che ci sta dando il modo di fare sempre meglio. Per noi è veramente importante”.

“Penso che il calcio sia cambiato e ho tante cose da imparare, ciò che il mister mi sta insegnando è occupar lo spazio libero e io non faccio altro che assimilare tutto ciò che lo staff mi sta insegnando così come le mie compagne. Si macinano kilometri per giocare come vogliamo e speriamo, stiamo facendo un grande step a livello mentale per stare nel calcio di adesso”.

