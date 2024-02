Lazio Women, pareggio amaro a Genova: la Ternana le soffia il primato

Si è conclusa la sfida tra Genoa e Lazio Women, valida per la diciassettesima giornata di Serie B, con un pareggio che va strettissimo alle biancocelesti. Le ragazze di Grassadonia hanno sbloccato il match al 17’ trovando il gol del vantaggio con Colombo che, servita da Moraca, calcia sul secondo palo e sorprende il portiere avversario. Quasi allo scadere del primo tempo, il rigore concesso alle liguri cambia l’inerzia della partita che fino a quel momento era stata dominata dalle capitoline. Bargi dal dischetto non sbaglia e riporta il risultato in parità riaprendo di fatto la gara. Inizia il secondo tempo con la Lazio subito in pressing, diverse le occasioni sprecate da Moraca, Gothberg e Popadinova. Al 77’ le rossoblu ribaltano il risultato, di nuovo Bargi che scatena anche le polemiche della squadra ospite per un presunto fuorigioco. L’arbitro però convalida la rete, la strada per le biancocelesti si fa complicata. È nei minuti di recupero, sei per la precisione, che la Lazio riesce a rimediare con il centro della numero quindici che ha strappato così un punto alle padrone di casa. Si fa intrigante la situazione in classifica: la Ternana, uscita vincitrice dalla gara col Ravenna, è solitaria in vetta a +2 dalle biancocelesti che ora dovranno guardarsi le spalle anche dal Cesena, distante solo un punto.

