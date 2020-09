Lazio Women, rimandata la conferenza stampa di presentazione: ecco quando ci sarà

Doveva andare in scena oggi alla Rinascente di Via del Tritone, la conferenza stampa di presentazione della Lazio Women a cui avrebbe partecipato anche il presidente Lotito. La società però ha da poco comunicato sul proprio sito ufficiale, la posticipazione dell'evento: "La conferenza stampa di presentazione della Lazio Women, prevista per oggi alle ore 15:00 presso la Rinascente in via del Tritone (Roma), è stata procrastinata al giorno 16 settembre".

