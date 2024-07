Lazio Women, ufficiale l'arrivo di una centrocampista: il comunicato

La Lazio Women ha ufficialmente iniziato la preparazione in vista della nuova stagione che la vedrà esordire in Serie A a fine agosto nel derby con la Roma. La società, in questa finestra di mercato, ha cercato di rinforzare l'organico arruolando giocatrici d'esperienza e l'ultima arrivata, ufficializzata proprio in questi minuti, è Zsanett Kajan.

Centrocampista ungherese con un passato anche nella Fiorentina e nel Como. Di seguito il comunicato: "La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rende noto che Zsanett Kajan è una nuova calciatrice biancoceleste. Centrocampista ungherese, Kajan nella sua carriera ha vestito inizialmente le maglie di Ferencvárosi TC e Magyar Testgyakorlók Köre Hungária Futball Club, prima di trasferisti negli U.S.A. e successivamente in Italia dove ha militato in Serie A con Fiorentina e Como. La calciatrice classe 1997, inoltre ha all'attivo anche 50 presenze con la nazionale ungherese con la quale ha anche siglato 9 reti. Benvenuta Zsanett!".

