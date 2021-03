Lazio Women, Williams sempre più italiana: "Ora anche i gesti lo sono" - FT

Oltre all'esperienza di Carolina Morace, alla Lazio Women serviva un profilo internazionale che potesse aiutare ancora di più le ragazze biancococelesti. Per questo la società, al fianco della coach italiana, ha scelto Nicola Williams. L'allenatrice in seconda, di passaporto inglese, vanta un curriculum di tutto rispetto: dalla nazionale giovanile australiana a quella di Trinidad & Tobago, passando per l'avventura al Milan sempre con la Morace. In questi giorni la Williams si sta ambientando all'ambiente romano e su Instagram ha dimostrato come si stia integrando bene. "Oh no... non sto solo parlando italiano, ora anche i gesti stanno diventando italiani", ha scritto lei sotto il post.