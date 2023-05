Lazio, Zaccagni fa il punto sulla serata: il commento social - FOTO

E' festa grande in casa Lazio. C'è davvero tanto per cui gioire: la vittoria con la Cremonese, l'accesso alla prossima Champions, i dieci anni dal 26 maggio e l'addio al calcio di Stefan Radu. Anche Mattia Zaccagni ha speso due parole sui social per questo splendido pomeriggio all'Olimpico: "È sempre uno spettacolo: in campo e sugli spalti. Ancora una volta, un grande gruppo, con uno straordinario carattere".