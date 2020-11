Lazio - Zenit, le statistiche: biancocelesti imbattuti contro le squadre russe. E Caicedo...

Ritorna la Champions League per la Lazio che questa sera ospiterà all'Olimpico lo Zenit. Sarà il secondo confronto complessivo tra le due compagini, che si sono affrontate per la prima volta durante il match di andata. La Lazio, però, può contare su qualche numero favorevole. Contro una squadra russa i biancocelesti non hanno mai perso, mentre Caicedo, oltre alla rete siglata lo scorso 4 novembre, ha trafitto lo Zenit in un'altra occasione. Di seguito tutte le statistiche.

- La Lazio, oltre allo Zenit, ha già affrontato 2 squadre russe in 4 occasioni complessive: si tratta del Rotor Volgograd e della Lokomotiv Mosca. La prima nella stagione '97/'98 durante il secondo turno di Coppa Uefa, passato tra andata e ritorno dai biancocelesti. L'altra nella stagione successiva in Coppa delle Coppe, un doppio confronto valido per le semifinali in cui, anche in questo caso, la Lazio ha avuto la meglio.

- In entrambe le competizioni in cui si è trovata ad affrontare una squadra russa, la Lazio ha poi raggiunto la finale di quel torneo. Nel '97/'98 in Coppa Uefa, poi persa contro l'Inter, e nel '98/'99 in Coppa delle Coppe poi vinta contro il Maiorca.

- Il bilancio contro le squadre russe per la Lazio, nei 5 scontri precedenti, è di 4 pareggi e una vittoria. Il 3-0 in casa contro il Rotor Volgograd del 4/11/97 è l'unico successo, a segno in quella partita Casiraghi, Mancini e Signori.

- Alen Boksic è insieme a Caicedo il giocatore che ha segnato l'unico gol in terra russa con la maglia della Lazio. La sua rete arrivò nell'1-1 dell'8/4/99 contro la Lokomotiv Mosca, quella dell'ecuadoregno nel match di andata dello scorso 4 novembre.

- Per Inzaghi si tratta del secondo scontro con lo Zenit e contro una squadra russa. Per la seconda volta affronterà anche il tecnico Sergey Semak, mai incontrato prima della gara di andata.

- Lo Zenit ha già affrontato altre 5 squadre italiane (Milan, Juventus, Inter, Udinese e Bologna) per un totale di 10 confronti. Il bilancio è di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Il match più recente è il ritorno degli ottavi di finale di Europa League perso 1-0 in casa del Torino il 19/3/15, risultato che qualificò i russi in virtù del 2-0 dell'andata.

- Pepe Reina ha già affrontato in tre occasioni lo Zenit, due delle quali con la maglia del Liverpool nell'edizione '12/'13 dell'Europa League. Il bilancio è di una sconfitta in trasferta per 2-0 e una vittoria casalinga per 3-1, oltre al pareggio ottenuto con la Lazio all'andata.

- Felipe Caicedo ha affrontato 5 volte lo Zenit quando vestiva la maglia della Lokomotiv Mosca ed ha all'attivo anche un gol. Il bilancio però non è positivo, con una vittoria (4-2 nel match in cui è andato a segno) e 4 sconfitte. A quessti numeri si aggiunge il gol siglato all'andata che è valso il pareggio alla Lazio.