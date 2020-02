Lazio, Zoff: "La squadra dà buone garanzie. E non giocare le coppe..."

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Dino Zoff ha parlato della Lazio, partendo dalla lotta Scudetto: "Non so se possa essere effettivamente l'antagonista della Juve, anche l'Inter è ancora in corsa. Comunque i biancocelesti si ritrovano lì, hanno effettuato questo sorpasso e ora ci proveranno con tutte le loro forze. Il vantaggio di non giocare le coppe? Sì, sono d'accordo perchè ha una rosa più ristretta e in questo modo può gestirla".

MILINKOVIC - "Stiamo parlando di un centrocampista completo, è questa la sua forza".

SUL CENTROCAMPO - "Non mi soffermerei su un solo reparto, parlerei di tutta la Lazio nel suo insieme. C'è il capocannoniere e c'è una difesa che prende pochi gol, è una Lazio che dà buone garanzie. Ho sempre detto che era un'ottima squadra, ora sta facendo di più".

ACERBI - "Acerbi è un punto di riferimento, è un difensore che si fa apprezzare perchè è molto affidabile ed è intelligente. In più è anche forte fisicamente".

INZAGHI - "Inzaghi è un grande allenatore. Del resto i numeri sono numeri. La squadra gioca bene e lui è anche un tecnico abbastanza aperto, sa giostrare i giocatori".

