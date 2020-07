Lecce, Rossettini in ospedale per febbre: escluso contagio da Covid-19

Luca Rossettini è in ospedale per degli accertamenti. Il difensore del Lecce ha la febbre e c'è stata preoccupazione per un possibile contagio da Coronavirus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli esami svolti dal giocatore, tampone e sierologico, ne hanno escluso la positività ma il calciatore resta sotto osservazione in ospedale. La squadra di Liverani affronterà la Lazio martedì e, oltre allo squalificato Tachtsidis, potrebbe mancare anche l'esperto numero 13.

