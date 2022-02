Lega Serie A, iniziata l'assemblea: al vaglio i candidati alla presidenza

Fonte: LaPresse

È appena iniziata l'assemblea della Lega di Serie A nella sede di via Rossellini, presenti tutte e 20 le società. All'Ordine del Giorno, l'esame dei candidati alla presidenza e l'adeguamento dello Statuto ai Principi Informatori per gli Statuti delle Leghe, in modo da evitare il commissariamento da parte della Federazione nella figura del professore Gennaro Terracciano. Per quanto riguarda la presidenza, e dunque colui che dovrà sostituire il dimissionario Dal Pino, al momento ci sarebbero tre nomi in ballo: l'economica Lorenzo Bini Smaghi, Lorenzo Casini e l'ex direttore generale della Rai Mauro Masi. L'elezione, conclude La Presse, potrebbe avvenire già nella prossima assemblea, convocata per il 3 marzo, con il quorum nel frattempo sceso alla maggioranza semplice.

