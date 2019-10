Liechtenstein - Italia, record anche in tv: i dati Auditel

L'Italia di Mancini in Liechtenstein ha eguagliato il record di vittorie consecutive di Pozzo. Un altro successo la Nazionale l'ha fatto registrare nei dati Auditel. A seguire su Rai1 gli Azzurri sono stati 5.969.000 spettatori, per il 23.4% di share. Un dato che ha permesso alla Rai di stravincere la prima serata, come già avvenuto nel match contro la Grecia. Incollati alla tv erano stati 7.142.000 spettatori, per uno share del 32.5%.

