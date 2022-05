Liga, il Maiorca si schianta contro il Granada: Muriqi non basta

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Il Maiorca non ce la fa. Nella partita andata in scena oggi contro il Granada, la squadra di Vedat Muriqi perde malamente per 6-2. Vincere questa partita sarebbe stato fenomenale per i ragazzi di Aguirre. Il Maiorca si trova fermo in piena zona retrocessione a quota 32 punti. La prossima partita contro il Siviglia sarà decisiva per non perdere ulteriori punti.

Non è la prima volta. Vedat Muriqi si è reso ancora decisivo con il suo Maiorca. Nella partita che si sta disputando in questi minuti contro il Granada, l'attaccante kosovaro si è reso protagonista dell'assist che ha portato al pareggio. La squadra ospite stava vincendo con il gol di Luis Suarez per 1-0. Dopo la prima mezz'ora di gioco però arriva l'assist al bacio dell'ex Lazio per Salva Sevilla e il Maiorca accorcia le distanze. Attualmente Muriqi è a quota 4 gol e 2 assist in campionato e i suoi contributi si stanno rivelando sempre più decisivi per i punti ottenuti fin qui.