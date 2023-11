Liga | Maiorca-Cadice non si gioca per colpa di Muriqi: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Maiorca-Cadice, in programma il prossimo 12 novembre, non si giocherà per colpa di Vedat Muriqi, o meglio dell'impegno con la sua nazionale. Lo stesso giorno infatti, è programma il match di qualificazione agli Europei tra Kosovo e Israele, una data fuori dalla canonica sosta per recuperare la partita rinviata a causa della guerra scoppiata nel paese d'origine degli ospiti. Il Maiorca ha subito preso delle contromisure. Non giocherà in campionato senza il Pirata lì davanti e ha subito chiesto e ottenuto dalla Liga l'ok per il rinvio del match. La scontro salvezza del De Son Moix è stato dunque rinviato a data da destinarsi.