Ligue 1, il Marsiglia rischia la penalizzazione: il motivo

Procede il campionato per il Marsiglia seppur con qualche difficoltà dovuta al comportamento indisciplinato dei suoi tifosi. Invasioni di campo e lanci di fumogeni e oggetti vari impediscono il regolare svolgimento delle partite. La squadra di Sampaoli vede sempre più vicino il rischio che quel punto di penalizzazione minacciato dopo la gara contro l’Angers possa concretizzarsi dopo i disordini di domenica. Ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Nizza, sospesa precedentemente per invasione di campo con rissa, il tecnico dei francesi ha dichiarato: “Quel che è successo contro il Paris Saint-Germain è molto grave, tanto quanto quel che è successo in altri stadi. È difficile per me giudicare, la commissione disciplinare sa meglio di me cosa fare”. Va ricordato inoltre, che il club francese dovrà fare a meno di una parte dei tifosi nella prossima gara di Europa League contro la Lazio. La tribuna nord del Velodrome sarà chiusa.

