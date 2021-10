Lazio - Fiorentina, panchina da record per Sarri all'Olimpico

Sarà una serata importante questa per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti dopo il tremendo ko di Verona sono andati in ritiro a Formello e la gara contro la Fiorentina in programma alle 20:45 all'Olimpico è il primo banco di prova per capire se questi tre giorni hanno dato i loro frutti. Anche per il tecnico toscano quella di questa sera sarà una panchina speciale: la numero 200 in Serie A. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Sarri ha vinto 117 gare, meno solo di Antonio Conte a 136, e tra i tecnici presenti in campionato solo Allegri ha una media punti migliore di quella del tecnico della Lazio. Un bel traguardo quindi e l'obiettivo è quello di festeggiarlo con una vittoria.

