Fiorentina, da possibili amici ad avversari: Torreira ritrova la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Poteva diventare un giocatore biancoceleste in estate, invece, ha scelto il progetto della Fiorentina. Lucas Torreira ritrova la Lazio da avversario dopo averla già affrontata con la maglia della Sampdoria. Complice l'infortunio di Pulgar, suo diretto concorrente, questa sera all'Olimpico toccherà proprio all'uruguaiano prendere in mano le chiavi del centrocampo viola e dettare i tempi di gioco alla squadra. Italiano lo ha scelto come mediano e lui sta rispondendo con ottime prove sul campo sia in fase di costruzione che di interdizione. Quella contro la Lazio sarà una partita speciale per il numero 77 che da possibile amico è diventato avversario.