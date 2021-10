Lazio, tifosi divisi tra fiducia e risentimento: la maggioranza sta con Sarri

RASSEGNA STAMPA - La Lazio staserà affronterà la Fiorentina alle 20:45 in un Olimpico non pieno come nelle gare precedenti. Al momento risultano solo 10.000 i tagliandi venduti. I tifosi sono in cerca di risposte soprattutto dopo i risultati altalenanti, disorientati dalle vittorie schiaccianti alternate a prestazioni non esaltanti. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, cominciano a manifestarsi i primi malumori. Gran parte della tifoseria è schierata con il tecnico ma non mancano le critiche. I laziali chiedono a gran voce una prova d’orgoglio alla squadra a partire dal match di questa sera. Una vittoria e una prestazione notevole contro la Fiorentina potrebbero allontanare quest'alea di scetticismo e risollevare gli umori della piazza.

