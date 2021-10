Lazio, Luis Alberto in uscita a gennaio? Tanti club interessati al Mago

RASSEGNA STAMPA - Il feeling tra Luis Alberto e Sarri non è di certo dei migliori. Dopo la splendida crescita avvenuta sotto la gestione Inzaghi, che lo ha reso il fulcro della propria manovra, il Mago sta avendo più di qualche difficoltà a inserirsi nei piani tattici del Comandante. In campionato ha disputato 9 partite sei da titolare e tre da subentrato. Se contro la Fiorentina non dovesse partire dall'inizio, si tratterebbe della quarta panchina consecutiva. Il tecnico biancoceleste ha detto che per il momento è difficile vedere in campo sia il numero 10 che Milinkovic dall'inizio e rinunciare al serbo è quasi impossibile. Come riportala rassegna stampa di Radiosei, c'è anche l'ipotesi che Luis Alberto possa salutare la Capitale già a gennaio. La cessione dell'ex Liverpool potrebbe sbloccare inoltre il mercato in entrata della Lazio che avrebbe bisogno di una mezzala di gamba e di un difensore centrale. Lo spagnolo piace molto al Milan che aveva chiesto informazioni a Lotito già in estate.Lavalutazione però è di 50 milioni e i rossoneri non si erano nemmeno avvicinati. Sono tanti i club pronti a piombare sul Mago in caso di rottura totale con la società. Per abbassare il prezzo del cartellino, potrebbe servire anche un'operazione intrecciata, ovvero con l'inserimento di un altro calciatore. Il futuro di Luis Alberto in biancoceleste è sempre più in bilico e il mercato di gennaio è sempre più vicino. La società spera che il numero 10 trovi la giusta intesa con Sarri e torni il giocatore brillante di una volta. La parola passa al campo.