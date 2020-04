Lo sport senza Coronavirus: che weekend avremmo avuto? Da Lazio-Milan alla Premier

CORONAVIRUS, COSA AVREMMO VISTO? - Chissà questo weekend cosa avremmo guardato, in televisione o dal vivo andando allo stadio, se non ci fosse stato il Coronavirus. Maledetto che ci fai stare così, in pena, con la paura, senza i nostri cari e senza vivere le nostre passioni. Hai cancellato tutto, rinviato ogni evento e preso in prestito i nostri appuntamenti, anche quelli sportivi. Ci rifaremo, recupereremo. Intanto, in questi giorni rinunciamo a Lazio-Milan, in calendario come il resto della Serie A. Sarebbe stata la giornata anche di Juventus-Torino, Napoli-Roma e Inter-Bologna. In Liga, ci sarebbero state Atletico-Real Valladolid, Real Sociedad-Real Madrid e Siviglia-Barcellona, in Premier Mancester City-Liverpool, West Ham-Chelsea, Sheffield-Tottenham, Arsenal-Norwich e Brighton-Manchester United. La Bundes avrebbe offerto Borussia Dortmund-Bayern Monaco e la Formula Uno si sarebbe preparata per il Gran Premio del Vietnam, mentre la Moto Gp avrebbe aperto le porte al Gran Premio di Austin. Non vedremo nulla di tutto ciò, ma ci riprenderemo tutto. Torneremo.