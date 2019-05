Lopez: “La Lazio ha una società importante. Inzaghi? È un grande allenatore”

L'ex centrocampista della Lazio, Antonio Lopez, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Ecco le sue parole di elogio per il presidente Lotito e il ds Tare, oltre ai complimenti per la vittoria della Coppa Italia al mister Simone Inzaghi: “La Lazio ha un grande presidente che è sempre sul pezzo. Lotito è in società 24 ore al giorno, e la presenza dei vertici dirigenziali è importante: non trascura mai nulla e i suoi messaggi sono sempre positivi. Tare è un direttore sportivo di altissimo livello e, nel silenzio, riesce ad effettuare degli investimenti importanti in sinergia con il presidente. Leiva ha sostituito Biglia alla grande, è un’altra delle intuizioni di Tare".

LA COPPA ITALIA: “La vittoria della Coppa Italia è un capolavoro di Simone Inzaghi. Prima della finale eravamo reduci dalla sconfitta con l'Atalanta in campionato, quella sfida è stata utile per capire come neutralizzarli il 15 maggio. Ilicic e Gomez, le fonti del gioco bergamasco, sono stati pressati costantemente e questo ha ripagato. La Lazio voleva fortemente la conquista di questo trofeo e i giocatori hanno messo in campo il 100%. Inzaghi è stato molto lucido anche sostituendo Bastos che era ammonito: in una finale non si può giocare in inferiorità numerica. Sono felice anche per Milinkovic, che ha vissuto una stagione un po’ complicata e ha chiuso l’annata al meglio. I biancocelesti hanno meritato e Simone si è dimostrato ancora una volta un grande allenatore, assumendosi anche la responsabilità di richiamare in panchina a gara in corso un bomber come Immobile”.

