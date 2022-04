Lucas Leiva, il tweet contro la violenza: "Aggressioni sempre più frequenti nel calcio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In un periodo storico in cui episodi di violenza sono letteralmente all'ordine del giorno, Lucas Leiva ha voluto dedicare dello spazio sul proprio profilo Twitter proprio a questa situazione. Il centrocampista, che sarà impegnato domani con la sua Lazio sul campo del Genoa, ha scritto: "Le aggressioni nel calcio sono sempre più comuni. Ecco il mio supporto ai miei colleghi professionisti per gli eventi degli ultimi mesi. Qualsiasi tipo di protesta dovrebbe essere non violenza". Nessun "colpevole" o qualcuno in particolare a cui sarebbe rivolto il tweet, bensì un messaggio di pace che, in questo momento, è diventato prioritario.

Agressões no futebol estão cada vez mais comum.

Fica aqui meu apoio aos meus companheiros de profissão pelos acontecimentos nos últimos meses.

Qualquer tipo de protesto deveria ser sem violência. — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) April 8, 2022

