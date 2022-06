Luigi Martini dice la sua: "Ecco chi è più forte tra Immobile e Chinaglia..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nel giorno del suo 73esimo compleanno, Luigi Martini, terzino del primo storico scudetto e tra i protagonisti della banda Maestrelli, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio del campionato biancoceleste da poco concluso e ha svelato chi, a suo parere, sarebbe stato più forte se Ciro Immobile e Giorgio Chinaglia avessero giocato nello stesso periodo: "A me questa Lazio piace. Il primo anno di Sarri prevedeva un assestamento di gioco e così è stato. Alcune partite sono andate storte, ma l’andamento del campionato e la posizione in classifica sono stati più che positivi. Sarri impone il proprio gioco, ma va benissimo così. La posizione della Lazio è dietro squadre che hanno investito molto di più. Mi piace soprattutto come è amministrata la società, perché rincorrere scudetto e altri obiettivi significa esporsi a un grande rischio amministrativo. Preferisco una gestione della squadra che sia "protettiva" della posizione che ogni anno riesce ad ottenere. Immobile è migliore di Chinaglia: Giorgio dava la carica ai compagni e ai tifosi, Immobile invece ha dei numeri che il mio compagno di squadra non era in grado di fare. Ciro è un leader, gli altri giocatori lo sanno e lo rispettano".