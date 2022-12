Luis Enrique, addio Spagna ma potrebbe tornare subito in panchina: ecco dove

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luis Enrique non è più il commissario tecnico della Spagna. Il ct è stato sollevato dal suo incarico dopo l'eliminazione dai Mondiali in Qatar per mano del Marocco. Come riportato dal quotidiano AS l'allenatore però potrebbe trovare presto un nuovo club da allenare: da una parte ci sarebbe l'Atletico Madrid, qualora Simeone decidesse di lasciare la panchina dei Colchoneros, dall'altra la seconda ipotesi potrebbe essere quella del Manchester United.