Malagò: "Mancini ha fatto un gran lavoro. I giovani? Se sono forti giocano"

In una lunga intervista rilasciata a Radio Anch'io Sport, Giovanni Malagò ha detto la sua sul momento difficile del calcio italiano: "Fondi per il calcio? Più che dei fondi penso che si debba fare tutto quello che si può per finanziare il sistema calcio. C'è chi dice che sia un problema tecnico chi di mentalità e chi di risorse finanziarie. Mi sembra onestamente che ciò che ha fatto Mancini è un lavoro superiore rispetto ai risultati delle nostre squadre, specialmente in Europa ".

GIOVANI - "La mia opinione personale è che i giovani debbano giocare se sono bravi. Ne abbiamo di forti, più di quello che era la generazione che ha pagato lo scotto di quella precedente che ci ha portato a vincere il Mondiale nel 2006. Alcuni sono stati bruciati, adesso dobbiamo verificare il livello ".

