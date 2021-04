Manchester United - Roma, Cristante: "Niente da salvare nella ripresa"

Bryan Cristante, al termine del match perso dalla Roma per 6-2 contro il Manchester United, ha analizzato così la partita ai microfoni di Sky: "L'abbiamo preparata così ma a squadre del genere non puoi concedere niente che ti fanno gol. Quando vai sotto hai voglia di recuperarla, bastano due tre episodi e finisce così. Non possiamo fare un secondo tempo così e buttare via quanto fatto di buono nel primo tempo, nella ripresa non c’è niente da salvare. Quello che ci siamo detti a fine partita sono cose che restano nello spogliatoio. Non siamo stati bravi a rimanere compatti nei momenti di difficoltà, sul 2-2 potevamo cercare di mantenere il risultato ma abbiamo sbagliato".