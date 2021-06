Mancini pensa all'Italia anti-Galles: Chiellini per gli ottavi, Acerbi si riscalda

All'indomani del 3 a 0 rifilato alla Svizzera, l'Italia è tornata immediatamente a lavorare presso il centro sportivo di Coverciano. Nel mirino, la partita contro il Galles di domenica 20 giugno alle 18. Esercizi di recupero e terapie per chi è sceso in campo all'Olimpico, amichevole con la Primavera della Cremonese per gli altri componenti del gruppo azzurro. Giorgio Chiellini, uscito prima del triplice fischio per un fastidio alla coscia sinistra, si è sottoposto questa mattina ad alcuni accertamenti. L'obiettivo del tecnico è quello di riaverlo in squadra per gli ottavi di finale del torneo. Più che probabile, dunque, che Francesco Acerbi prenderà il suo posto nell'undici che verrà schierato dall'inizio contro il Galles.

