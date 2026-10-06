Mantova, Ruocco: "Il gol alla Lazio è il punto più alto della mia carriera"

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Lunga lettera di Francesco Ruocco nella rubrica 'Consapevolezze' di gianlucadimarzio.com. Parlando della sua stagione e del suo momento di forma, il giocatore del Mantova è tornato sul gol in Coppa Italia realizzato contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Oggi Francesco è un ragazzo che si gode la sua vita. Sto vivendo un grande momento con il Mantova. Qui sto bene. Il club e la città mi hanno aspettato e aiutato in un momento difficile. Ho segnato alla Lazio, il punto più alto della mia carriera. Sono più consapevole delle mie qualità. So che la strada è ancora lunga. Non ho ancora fatto nulla. E chissà, un giorno magari potrò tornare a Napoli per indossare la maglia azzurra. Ne è passato di tempo da quel giorno. Il giorno in cui me ne sono andato. Quel bambino è diventato un uomo. Ha continuato a camminare, nonostante tutto. E ora può dirlo, è orgoglioso del suo viaggio".