Maradona, il Boca Juniors vince e omaggia la figlia Dalma in lacrime - VIDEO

Il mondo del calcio continua a rendere omaggio al grande Diego Armando Maradona. Il Boca Juniors, squadra in cui el Pibe de Oro ha disputato più di 60 partite, ha battuto 2-0 il Newells Old Boys (altra squadra di Diego). A fine partita i calciatori si sono recati sotto la tribuna per applaudire lla figlia di Maradona Dalma. La ragazza, visibilmente commossa, non è riuscita a trattenere le lacrime

Termina 2-0 per il #Boca e alla fine della partita i giocatori, sotto il palco, applaudono la figlia Dalma.

Lei saluta, ringrazia, e si riemoziona 🤗



Un beso desde Italia, Dalma querida 😘#Maradona #AD10spic.twitter.com/aSVlrJH12w — Calcio Argentino™ (@CalcioArg) November 30, 2020

