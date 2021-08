MARIENFELD GIORNO 5 - Lazio, i tiri in porta chiudono la seduta

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 - Termina con i tiri in porta la seduta mattutina della Lazio all'Hotel-Residence Klosterpforte. Squadra che rientra negli spogliatoi per cambiarsi e andare a pranzo. Fissato per le 17.30 l'allenamento pomeridiano.

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 - Si conclude con un lavoro sulla rapidità e sui cambi di direzione la seduta per i difensori. Combinazioni e tiri in porta per centrocampisti e attaccanti.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - Ora tocca a centrocampisti e attaccanti provare i movimenti offensivi. Azioni a due tocchi e tiri in porta. Intanto i difensori si spostano sul campo adiacente per effettuare il lavoro atletico incentrato sulla forza.

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 - Solo Adamonis a lavoro con i preparatori Grigioni e Nenci, mentre Reina e Strakosha partecipano alle prove tattiche della difesa.

AGGIORNAMENTO ORE 10.55 - Scattano le prove tattiche per i difensori agli ordini di Maurizio Sarri. Si lavora sui movimenti di reparto, sul mantenimento della linea e sulle distanze.

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 - Anche centrocampisti e attaccanti scendono sul terreno di gioco. Si va avanti con il lavoro atletico incentrato sulla forza. Diverse stazioni preparate dai preparatori Losi e Ranzato per effettuare allunghi e scatti.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 - Difensori in campo per il riscaldamento. Tempo non certo favorevole vista la pioggia e gli appena 18 gradi di temperatura. Il resto della rosa invece è all'interno della struttura per svolgere un lavoro atletico.

Ultimo giorno di lavoro per la Lazio a Marienfeld. Dopo la mezza giornata di riposo concessa da Sarri, oggi è in programma una doppia seduta all'interno dell'Hotel-Residence Klosterpforte. Domani la partenza per l'Olanda: in programma c'è l'amichevole in casa del Twente con fischio d'inizio alle 19.30.

Pubblicato il 6/08 alle 11.45