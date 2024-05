Mario Elle tra parodia e Lazio: "Tudor adatto a noi. Le canzoni sulla Roma..."

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - L'artista, celebre per le canzoni parodia contro la Roma, ha lanciato due nuovi brani dopo l'eliminazione...

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - "Per me è una vera emozione trovare spazio sul vostro sito. Siete un mio punto di riferimento da sempre, da grande laziale". Inizia così una piacevole chiacchierata con Mario Elle. Cantante e artista che in questi anni è diventato molto famoso nell'ambiente Lazio. Non solo per la sua partecipazione nell'inno "Lazio Patria Nostra", ma anche per una serie di canzoni parodie che hanno spopolato su social e web. Dopo l'eliminazione dall'Europa League della Roma sono arrivati implacabili due video che hanno fatto il boom di like, commenti e condivisioni. La cumbia della Riomma sulle note de La Noia di Angelina Mango ed E Anche quest'anno su Voglio Vederti Danzare di Prezioso. Mario ci racconta come sono nate le sue ultime creazioni: "Stanno andando benissimo, anche se quello dopo il 26 maggio è inarrivabile. Però diciamo che è stato più facile perché visto il percorso stagionale della squadra di Xabi Alonso era preventivabile la loro eliminazione, ma insomma quando non vincono è sempre bello anche quando è scontato. Purtroppo per qualche problema mi hanno chiuso il mio profilo Facebook dove c'erano tutte le mie canzoni, ma ora ho aperto Instagram e piano piano le ricarico tutte".

Parodie e non solo, la Lazio di Tudor

Il cantante parla anche della Lazio che è pronta a festeggiare i 50anni dal primo scudetto (a cui è dedicata una canzone che trovate a fine articolo). Sul campo, i biancocelesti si giocano un posto in Europa e Mario è sicuro che la scelta di Tudor sia quella giusta. Ecco le sue parole: "Tudor più adatto di Sarri per il calcio di oggi. La Lazio non ha campioni che fanno la differenza da soli, ma ha sempre fatto del gioco e del gruppo il suo punto forte. Noi dobbiamo un po' prendere a modello quello che hanno fatto Atalanta e Bayer Leverkusen e puntare su quello. Credo che sia l'allenatore che fa al caso nostro per il tipo di gioco che propone. Ora dobbiamo blindare l'Europa League, perché la Champions è quasi impossibile. Mi sembra anche una coppa dove possiamo andare più avanti, ma l'importante è affrontarla con la testa e la mentalità giusta. Un consiglio per Tudor? Miglioriare un po' i cambi (ride, ndr)".

La Lazio è una questione di famiglia

Non poteva che essere della Lazio vista la passione di papà Domenico che è un super laziale. Come ci racconta: "Sono laziale da sempre grazie a mio padre Domenico che è un tifoso doc. Mi ha detto che non poteva accettare che suo figlio potesse scegliere un'altra squadra. Poi nella mia carriera mi è capitato spesso di incontrare calciatori e celebrità. Anni fa Stefan Radu mi ha fatto i complimenti per i miei video. Poi ho incontrato Totti e ho messo l'inno della Lazio e non l'ha presa benissimo (ride, ndr). La gente laziale è completamente diversa facciamo proprio la differenza e siamo la qualità. Non bastano cento romanisti per fare un laziale".

