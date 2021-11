Marsiglia - Lazio, Sampaoli alla ricerca di gol ma Sarri non vuol più sbagliare: le quote del match

Marsiglia e Lazio sono pronte a sfidarsi nuovamente a due settimane di distanza dal pari a reti inviolate arrivato all'Olimpico. I francesi ospiteranno i biancocelesti al Velodrome nella gara valida per il quarto turno della fase a gironi d'Europa League. Il match mette in palio punti pesanti per la qualificazione al prossimo step della qualificazione, motivo per cui è quantomai vietato sbagliare. La squadra di Sarri, poi, sembra aver definitivamente archiviato la disfatta di Verona vincendo con la Fiorentina e dando ottime risposte anche al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Non è complicato, dunque, che sia proprio lei a portarsi a casa il risultato. I precedenti sono dalla sua parte: 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta il bottino collezionato nei 7 precedenti. Tuttavia, la quota del segno 2 rimane alta: da 3 a 3.10 in base al portale scelto.

IL PRONOSTICO - Le italiane e le gare giocate in casa non sembrano portar particolarmente fortuna al Marsiglia. L'OM ha vinto 5 gare casalinghe su 10 contro squadre italiane nelle competizioni Uefa. Tuttavia, nelle ultime quattro sfide sono arrivate ben tre sconfitte. Il bilancio complessivo nelle gare interne della fase a gironi d'Europa League è di cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Dal 2017/18, infine, quando al Velodrome è arrivato il successo otto volte su nove, i francesi hanno perso cinque gare europee su sette in casa. Gli esperti mantengono in equilibrio le quote, anche perché la situazione è meno netta di quanto possa sembrare all'apparenza. I biancocelesti hanno fatto proprio il record d'imbattibilità fuori casa (da ottobre 2013 a dicembre 2017, ma nelle ultime 12 gare esterne sono arrivate 10 sconfitte. Il trionfo del Marsiglia vale 2.20 la posta.

LATITANO I GOL - Il segno Under 2.5 è di gran lunga il più probabile quando si tratta del Marsiglia. A tre punti in classifica dopo le prime tre giornate d'Europa League, la formazione di Sampaoli ha sempre pareggiato fin qui. Ma sia in Europa che in Ligue 1 non sembra aver risolto il problema della prolificità che ha caratterizzato l'ultimo periodo. L'ultimo successo in campionato per 1 a 0 contro il Clermont è stato il quarto Under 2.5 consecutivo se consideriamo l'1-1 contro il Nizza e i due 0-0 contro Lazio e Psg. Su dodici partite giocate dal Marsiglia fin qui, si è trattato della decima volta in cui sono arrivati meno di tre gol nell'arco del 90'. In questo caso, l'Under 2.5 si aggira intorno all'1.90. Poco più basso l'Over: si va dall'1.80 al 1.87.

