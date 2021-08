Mazzarri: "Ho rifiutato alcune offerte in estate, se arriverà una proposta..."

Non lo vedremo su nessuna panchina, almeno per ora, Walter Mazzarri. Il tecnico dopo l'esperienza a Torino terminata ormai due anni fa non ha ancora trovato una nuova squadra. Intervistato da Tuttomercatoweb.com ha svelato di aver rifiutato alcune proposte in estate: "Vi dico la verità, nomi non ne posso fare ma ho rifiutato qualcosa. Un tipo come me con il Covid e senza pubblico ha perso l'entusiasmo, devo sentire la sfida. Ci sono stati club che ho rifiutato perché non voglio ritornare a lottare per la salvezza, qualcosa anche all'estero. Se arriverà una proposta che mi darà carica e adrenalina tornerò, altrimenti starò fermo".

