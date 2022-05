Media spettatori allo stadio Serie A: la posizione della Lazio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il campionato si è ufficialmente concluso ed è quindi tempo di bilanci. Oltre ai verdetti della classifica, tra i dati più interessanti ci sono quelli relativi alla media spettatori allo stadio dell’intera Serie A. Naturalmente bisogna tener conto delle varie restrizioni anti-covid che per buona parte della stagione hanno limitato l’accesso agli impianti sportivi. Al primo posto c’è l’Inter con una media di 44.999 persone a partita, al secondo il Milan con 44.015 mentre a chiudere il podio è la Roma a 41.908. Quarto posto per il Napoli con 28.982, quinto per la Juventus con 23.800 e sesto per la Lazio con 23.526.

Di seguito la classifica completa:

Inter 44.999,

Milan 44.015,

Roma 41.908,

Napoli 28.982,

Juventus 23.800,

Lazio 23.526,

Fiorentina 21.109,

Salernitana 15.134,

Bologna 14.871,

Hellas Verona 13.910,

Genoa 13.305,

Udinese 12.144,

Atalanta 11.187,

Torino 9.847,

Cagliari 9.718,

Sampdoria 9.416,

Sassuolo 7.615,

Spezia 6.878,

Venezia 6.674,

Empoli 6.420