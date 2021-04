Medici no vax, il 21 aprile la manifestazione a Roma

MEDICI NO VAX – A oltre un anno dall’inizio della pandemia, il mondo continua a combattere con il covid 19. Negli ultimi cinque mesi, però, c’è un importante alleato in più: il vaccino. La campagna vaccinale prosegue spedita, anche se in Europa i numeri sono più lenti, e la situazione sembra migliorare. I primi a beneficiare delle dosi sono stati i sanitari, ma solo quelli che hanno scelto volontariamente di farsi inoculare il vaccino. Molti sono quelli che si sono rifiutati, spesso con conseguenze di veri e propri focolai in ospedali e nelle rsa.

