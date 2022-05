Memorial Guerini, la prima edizione a Roma: le parole di Aquilani

Si terrà a Roma, dal 3 al 5 giugno, la prima edizione del Memorial Daniel Guerini, un torneo per ricordare il giovane talento della Primavera della Lazio scomparso tragicamente nel marzo del 2021 in seguito a un incidente stradale. Alla alla quale prenderanno parte le squadre giovanili di Lazio, Roma, Fiorentina, Torino, Totti Soccer School e Spes Montesacro, società che ospiterà le gare e di cui Alberto Aquilani è presidente. L'attuale allenatore della Primavera viola, che conosceva benissimo Guero, ha presentato così il memorial sui social: "Sono onorato di annunciare la prima edizione del 'Memorial Daniel Guerini' che si terrà il 3, 4 e 5 Giugno a Roma, presso la Spes Montesacro. Un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile tutto questo, ed un saluto al cielo. Come promesso non verrai mai dimenticato campione. @memorialdanielguerini Alberto Aquilani".