Meteo Roma, diluvio su Roma: attenzione questa sera. L'autunno poi fa una pausa

Temporali in arrivo su Roma. Se la pioggia ha invaso la capitale già da qualche ora, il Meteo Roma comunica infatti che a partire da metà pomeriggio, fino a notte inoltrata, l'intensità delle precipitazioni aumenterà fino a 3mm l'ora. Sarà però un fuoco di paglia dell'autunno. A partire da domani infatti la stagione iniziata il 21 settembre andrà nuovamente in pausa. Le minime non scenderanno mai sotto i 12-15 °C, con massime oltre i 23°C. Una sorta di primavera che ci accompagnerà fino alla giornata di lunedì, per una settimana su Roma all'insegna del Sole. Il Meteo Roma torna nel fine settimana.