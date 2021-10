Mexes racconta: “La lite con Mauri? In campo c’è tanta adrenalina…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Philippe Mexes ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera. In particolare, l'ex difensore francese si è concentrato sulla figura di Luciano Spalletti, suo allenatore nella Capitale, e su alcuni episodi che lo hanno visto protagonista come il gol in rovesciata in Champions League contro l'Anderlecht e l'espulsione contro la Lazio dopo aver perso per il collo Stefano Mauri. Di seguito le parole dell'ex giocatore di Roma e Milan: "Il gol in rovesciata? Ne parlo sempre, c'è stata fortuna ma me lo ricorderò per tutta la vita. Ci si ricorda anche del cartellino rosso contro la Lazio ma in campo c'è tanta adrenalina, non fai caso ad alcune cose e poi ci pensi dopo. Mi manca l'Italia? Certo, quando in un mondo così per tanti anni è bello, in Italia peraltro è molto più sentito il calcio rispetto alla Francia. Spalletti? Gli devo tanto, ma non so cosa sia successo quando è tornato a Roma, non è mai semplice perché doveva riconquistare e fare tutto, ha avuto problemi con Totti".