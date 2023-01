Mihajlovic, la moglie Arianna: "Lotto come ha fatto Sinisa. La mia forza..."

Fonte: LaPresse

"La mia forza? È quella di non mollare mai, andare avanti". Lo ha detto Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa, dopo aver ritirato il Premio "Aldo Biscardi" in suo onore come "personaggio dell'anno" nella cerimonia in scena al Salone d'Onore del Coni. La donna ha proseguito: "Il mio messaggio che vorrei trasmettere a tutti, soprattutto ai miei figli. Lotto e vado avanti con lo stesso coraggio di mio marito Sinisa". Arianna e i suoi figli saranno presenti questo pomeriggio all'Olimpico in occasione di Lazio - Bologna, una sfida in ricordo di Mihajlovic tra la sua squadra del cuore e l'ultima che ha allenato.

