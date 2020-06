Mihajlovic: "Non voglio comprare casa a Bologna, la mia è a Roma"

Sinisa Mihajlovic nel post-partita di Sampdoria - Bologna ha parlato ai microfoni di Sky Sport del rinnovo di contratto con il club rossoblù. L'ex difensore della Lazio ha specificato però che la sua casa è a Roma: "Non voglio comprare casa a Bologna, la mia è a Roma (ride, ndr). Ho scelto di restare, tra la mia malattia e il virus non abbiamo avuto continuità quest'anno. Insieme avevamo parlato del prolungamento di un altro anno, poi la società ha scelto di farlo più lungo e sono contento. Anche se valgono fino a un certo punto i contratti... Ringrazio la società per la fiducia, qui sto benissimo e spero di restare a lungo".

