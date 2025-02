Milan, Bondo si presenta: "Nesta mi ha detto che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è stata tra le squadre più attive nelle ultime ore di calciomercato invernale. Uno degli ultimi arrivati nell'ultimo giorno disponibile è stato Warren Bondo, centrocampista ex Monza tra le rivelazioni di questo inizio di stagione complicato per i brianzoli. Oggi, durante la conferenza stampa di presentazione a Milanello, Bondo ha pronunciato le sue prime parole da nuovo giocatore rossonero. Ecco di seguito le sue parole riportate da TMW: "Il Milan è una grande squadra. Quando mi hanno chiamato lunedì, io ero contento: aspettavo solo questo. Ci hanno giocato grandi giocatori: Nesta, che ho avuto come allenatore, Ronaldinho, Pato, Ibrahimovic, Seedorf, che a me piace tanto. Voglio ringraziare il Monza, Galliani era come un padre con me; quando il Milan mi ha chiamato, mi ha subito lasciato andare. Lo ringrazio".

Tra i grandi campioni che hanno vestito la maglia rossonera c'è anche il suo ex Allenatore Alessandro Nesta. Bondo ha anche parlato con l'ex difensore prima di approdare al Milan: "Mi ha detto che sono un mix tra Gattuso e Seedorf. I sei mesi che ho fatto con lui sono stati ottimi, ha fatto molto per me. Mi ha detto che al Milan è calcio vero e che qui devo fare bene".