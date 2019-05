Milan, Tuttosport: “Conceiçao nome nuovo per la panchina”

Continua la ricerca del nuovo allenatore in casa Milan. Nella giornata di ieri ha trovato conferme la candidatura di Simone Inzaghi, favorito di Maldini e gradito a Gazidis. Secondo l'ad rossonero, il tecnico della Lazio sarebbe perfetto per valorizzare i giovani nel nuovo corso da costruire senza spese folli. Ma Tuttosport questa mattina ha rilasciato una nuova indiscrezione: Elliot, il fondo a cui appartiene il Milan, starebbe spingendo per affidare la panchina a un allenatore straniero. Il preferito in questo senso sarebbe l'ex biancoceleste e mister del Porto, Sergio Conceiçao. Il portoghese è reduce da una buona stagione alla guida del club di Oporto, che ha trascinato fino ai quarti di Champions League e con cui ha perso il campionato per soli 2 punti a favore del Benfica. Nelle scorse settimane l''ex centrocampista era stato accostato anche alla Lazio, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno, al momento improbabile.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SULLE TRATTATIVE

LAZIO, ATTESA SUL FRONTE LOTITO-INZAGHI

TORNA ALLA HOMEPAGE