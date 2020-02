Minotti: "L'Inter è la vera anti-Juve, però la Lazio è sempre lì..."

La prova del 9: domenica sera all'Olimpico tutto il mondo del calcio italiano si aspetta bianco (celeste) o nero (azzurro). Solo una tra Lazio e Inter, vincendo, diventerebbe la vera anti-Juve. Anche se il campionato è lungo e gli esami da sostenere sono ancora tanti. Ne ha parlato Lorenzo Minotti, ex difensore del Parma e oggi opinionista televisivo, ai microfoni di Radio Sportiva: "Scudetto? Lazio - Inter ci dirà tanto. I nerazzurri hanno ampliato la rosa e per me restano i veri antagonisti della Juve ma devono passare da esami importanti lontano da San Siro. In trasferta per ora sono stati la squadra dal rendimento migliore però adesso, oltre ai biancocelesti, avranno anche Juve, Atalanta e Roma. La Lazio è lì, ha una rosa più corta ma meno impegni e pressione: è cresciuta notevolmente visto che fa punti anche nelle giornate meno favorevoli. E ha dimostrato di essere competitiva anche nelle sfide secche avendo battuto due volte la Juve perdendo in maniera immeritata a Milano contro la squadra di Conte.

