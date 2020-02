Lazio, Milinkovic: "Inter carica, noi cattivi. Scudetto? Mi faccio un tatuaggio…”

Nel giorno dell'antivigilia di Lazio-Inter, vero scontro diretto tra la seconda e la terza in classifica della Serie A, Sergej Milinkovic-Savic si è espresso sulla sfida ai microfoni di Sky Sport, sottolineando, prima di tutto, l'atteggiamento con cui la squadra di Inzaghi dovrà approcciarsi alla gara: “Loro sono una squadra forte, con tanti grandi nomi. Hanno vinto un derby, questo gli darà una forza in più. Toccherà a noi, siamo a casa nostra. Sicuramente entreremo cattivi, vediamo come finirà, speriamo non come due anni fa. Atalanta? Siamo andati nello spogliatoio, sapevamo cosa fare nel secondo tempo. Il mister ci ha detto due o tre parole, è cambiato qualcosa nella testa. Da lì è iniziato questo cammino, speriamo di rimanere su questa strada. Ho cambiato modo di giocare rispetto all’anno scorso, gioco un po’ più indietro, mi sento bene. Non è che non sono contento, l’importante è giocare".

OBIETTIVI - "In cosa siamo migliorati? Siamo più famiglia, ci sono tanti ragazzi che sono qui da tanto tempo, poi ci sono i nuovi. Non pensavo di stare in questa posizione in classifica, abbiamo iniziato bene la stagione, già dal ritiro. Pian piano abbiamo alzato il livello e cambiato la mentalità. Scudetto? È una parola che sentiamo, ma non ci pensiamo troppo. Non è un obbligo vincerlo, ma siamo lì e ci proveremo. Se finirà come voglio io che finisce, sicuramente farò un tatuaggio”.

