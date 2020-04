Moggi: “Fondamentale terminare il campionato. Bisogna essere ottimisti”

Sul calcio regna l'incertezza, i giocatori aspettano l'ok per tornare ad allenarsi. Ai microfoni di Calciomercato.com é intervenuto Luciano Moggi: "Il campionato e la stagione vanno finiti, virus permettendo. Al momento il pallone è l'ultimo dei problemi, ma va detto che terminare le partite in programma è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda i diritti tv, che sono il vero motore delle squadre di calcio. Se le partite non venissero disputate, non soltanto i club perderebbero un sacco di soldi, ma anche Sky e Dazn, che hanno comprato i diritti. Bisogna essere ottimisti e possibilisti che, una volta sconfitta questa ondata di virus, si possa tornare in campo per concludere l'annata".