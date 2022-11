Mondiali Qatar | Pereira avvisa il Brasile: "Milinkovic è forte, lui sa come..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora qualche ora d’attesa e poi la Serbia e Sergej Milinkovic Savic faranno il loro esordio al Mondiale in Qatar. La formazione di Stojkovic affronterà il Brasile, sarà un match intrigante che vedrà a confronto giocatori di livello. Tra gli osservati speciali, c’è il centrocampista biancoceleste. Tante le aspettative su di lui, alla luce di quello che ha dimostrato finora in campionato e non solo. A tal proposito, ai microfoni di Globoesporte.com, si è espresso un suo ex compagno ai tempi della Lazio: Andreas Pereira. Queste le parole del brasiliano: “In Serbia ci sono altri giocatori con cui ho giocato, come Milinkovic-Savic, con cui ho giocato alla Lazio. Ed è un giocatore di grande qualità. È grande, forte e sa come comandare il centrocampo della squadra”.

